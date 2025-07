Le parole dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, nella conferenza prima della gara in Australia nella tournèe contro il Perth Glory

Continua la preparazione del Milan oltreoceano, che la sta vedendo protagonista in campo con diverse sfide di prestigio.

Dopo Arsenal e Liverpool, i rossoneri saranno impegnati giovedì 31 luglio contro il Perth Glory. “Sarà un test importante anche a livello mentale. Contro Arsenal e Liverpool è facile avere attenzione, domani capiremo a che punto siamo a livello di testa“, ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

Con lui anche Rafael Leao, che ha detto: “Stiamo lavorando su attacco, difesa ma soprattutto per ritrovare la migliore forma. Non sapevo ci fossero così tanti fan in Australia. Che Milan sta nascendo? L’allenatore ha esperienza, ha già vinto qui e ci aiuta. Il gruppo è giovane e altri sono un po’ più esperti. Stiamo diventando una squadra di spirito, con tutti che si aiutano. E sento che questa stagione come prima cosa ci sarà una squadra“.

Di seguito tutte le parole di Massimiliano Allegri tra mercato, scudetto e sulla prossima stagione.

Milan, le parole di Allegri in conferenza stampa

L’allenatore rossonero ha iniziato la sua conferenza ringraziando l’Australia, che sta ospitando il Milan, e ha presentato la prossima sfida: “Ringrazio l’Australia per lo spazio che ci ha messo a disposizione. Siamo nella parte finale della torunée, domani abbiamo una partita che va giocata in maniera seria rispettando gli avversari. Sarà un test importante per migliorare la nostra condizione. Per noi un onore allenarci qui, in un posto intitolato a una calciatrice. Colgo l’occasione per fare i complimenti alle Azzurre e un grosso in bocca al lupo per le nostre calciatrici“.

Sul mercato: “Tanti giovani? La parola giovane non mi piace. Se uno è bravo gioca, l’unica differenza è l’esperienza. Per il Milan avere giocatori giovani è un vantaggio per il futuro”. Sullo scudetto ha poi commentato: “Il Napoli è per me la favorita perché chi vince l’anno prima parte sempre avanti. Poi c’è l’Inter, ci sarà la Juventus, la Roma, l’Atalanta. E la Fiorentina, che l’ultima volta ho dimenticato non perché non volessi citarla. Pioli non me ne voglia (ride, ndr). Ci sarà poi la Lazio: insomma tante squadre che lotteranno per i primi quattro posti“.

Futuro

“Una partita a settimana? Ha pro e contro. Il vantaggio è avere più tempo, lo svantaggio è che un club come il nostro deve giocare la Champions e confrontarsi con le più brave“, ha poi aggiunto l’allenatore.

Che ha concluso parlando dei prossimi impegni: “Tornati a Milanello ci saranno Modric e Gimenez, più qualche giocatore del Milan Futuro. Estupinan? È forte, si sta inserendo in un gruppo di ragazzi di valori tecnici e morali importanti. Poi avremo 15 giorni importanti prima della gara contro il Bari“.