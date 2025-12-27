Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, alla vigilia della gara contro il Verona: le sue dichiarazioni

Il Milan di Max Allegri torna in campo dieci giorni dopo la semifinale di Supercoppa. Domenica 28 novembre alle 12:30, i rossoneri affronteranno il Verona a San Siro. Il Milan andrà alla ricerca dei tre punti per restare aggrappato al sogno scudetto.

La formazione rossonera è reduce dalla sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, e ancor prima dal pareggio in campionato contro il Sassuolo per 2-2.

Alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa Massimiliano Allegri. L’allenatore rossonero ha esordito dicendo: “Avremo 70mila tifosi allo stadio, che sono sempre stati presenti da inizio stagione. Sarà bellissimo ma dovremo fare i tre punti. Dovremo essere ordinati e migliorare nella fase difensiva“.

Allegri ha proseguito così: “Leao non sarà convocato, ha un fastidio e preferisco lasciarlo a riposo. Fullkrug è arrivato sorridente e propositivo. Gabbia è ancora fuori, Fofana sta bene e Gimenez sta facendo la rieducazione alla caviglia“.

Milan, le parole di Allegri in vista del Verona

Massimiliano Allegri ha dichiarato: “Non è mai semplice battere le piccole, per farlo bisogna fare bene entrambe le fasi. Problemi in difesa? Dobbiamo tornare a farlo da squadra, in modo diverso. Speriamo di fare i tre punti. Abbiamo sempre fatto bene, dobbiamo avere sicurezza contro la loro velocità. Rabiot e Saelemaekers? Sono entrambi importanti. Alexis è cresciuto molto e può farlo ancora, Adrien è internazionale e sta migliorando anche lui“.

L’allenatore del Milan ha poi aggiunto: “La scelta di Fullkrug? Non avevamo uno con le sue caratteristiche in rosa. L’ho trovato sorridente e contento di essere qui. È un po’ in ritardo di condizione ma lavora per essere a disposizione a Cagliari. Tomori centrale se non c’è Gabbia? Ci ho pensato e l’ho provato, ma credo che De Winter possa giocare lì senza problemi. Loftus-Cheek? Sta giocando di più e avremo bisogno di tutti nelle prossime partite. Dovremo fare punti: non sarà facile ma solo con voglia e convinzione possiamo farcela insieme“.

Le parole dell’allenatore rossonero

L’allenatore del Milan ha poi continuato: “Nkunku? Alcuni giocatori hanno bisogno di più tempo per inserirsi a livello caratteriale. A livello tecnico è dotato, sono fiducioso di ritrovare i suoi gol. Sta sentendo il peso dell’investimento? Non credo, il campionato italiano è il più bello dietro la Premier, le partite sono più sporche e serve tempo per adattarsi. Arrivare tra le prime quattro è difficile, per questo dobbiamo arrivare nelle migliori condizioni a marzo. Saranno due mesi importanti con più gare in trasferta che in casa, dovremo restare attaccati al treno delle prime“.

Allegri ha infine concluso: “Spesso in svantaggio? Si può correggere tutto, domani speriamo di invertire questa tendenza. Servirà un’altra fase difensiva ma anche più cattiveria. Fofana? È mancato, è importante e l’ha dimostato. Non penso di cambiare. Jashari e Ricci sono da Milan? Assolutamente sì. Il primo arriva da un infortunio lungo e Ricci non si muove perché è affidabile e intelligente, non vedo possibilità che possa lasciare il Milan“.