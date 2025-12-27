Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, Allegri: “Leao non ci sarà. Ci mancava uno come Fullkrug, Ricci non partirà”

Redazione 27 Dicembre 2025
Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, alla vigilia della gara contro il Verona: le sue dichiarazioni

Il Milan di Max Allegri torna in campo dieci giorni dopo la semifinale di Supercoppa. Domenica 28 novembre alle 12:30, i rossoneri affronteranno il Verona a San Siro. Il Milan andrà alla ricerca dei tre punti per restare aggrappato al sogno scudetto.

La formazione rossonera è reduce dalla sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, e ancor prima dal pareggio in campionato contro il Sassuolo per 2-2.

Alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa Massimiliano Allegri. L’allenatore rossonero ha esordito dicendo: “Avremo 70mila tifosi allo stadio, che sono sempre stati presenti da inizio stagione. Sarà bellissimo ma dovremo fare i tre punti. Dovremo essere ordinati e migliorare nella fase difensiva“.

Allegri ha proseguito così: Leao non sarà convocato, ha un fastidio e preferisco lasciarlo a riposo. Fullkrug è arrivato sorridente e propositivo. Gabbia è ancora fuori, Fofana sta bene e Gimenez sta facendo la rieducazione alla caviglia“.

Milan, le parole di Allegri in vista del Verona

Massimiliano Allegri ha dichiarato: “Non è mai semplice battere le piccole, per farlo bisogna fare bene entrambe le fasi. Problemi in difesa? Dobbiamo tornare a farlo da squadra, in modo diverso. Speriamo di fare i tre punti. Abbiamo sempre fatto bene, dobbiamo avere sicurezza contro la loro velocità. Rabiot e Saelemaekers? Sono entrambi importanti. Alexis è cresciuto molto e può farlo ancora, Adrien è internazionale e sta migliorando anche lui“.

L’allenatore del Milan ha poi aggiunto: “La scelta di Fullkrug? Non avevamo uno con le sue caratteristiche in rosa. L’ho trovato sorridente e contento di essere qui. È un po’ in ritardo di condizione ma lavora per essere a disposizione a Cagliari. Tomori centrale se non c’è Gabbia? Ci ho pensato e l’ho provato, ma credo che De Winter possa giocare lì senza problemi. Loftus-Cheek? Sta giocando di più e avremo bisogno di tutti nelle prossime partite. Dovremo fare punti: non sarà facile ma solo con voglia e convinzione possiamo farcela insieme“.

Le parole dell’allenatore rossonero

L’allenatore del Milan ha poi continuato: “Nkunku? Alcuni giocatori hanno bisogno di più tempo per inserirsi a livello caratteriale. A livello tecnico è dotato, sono fiducioso di ritrovare i suoi gol. Sta sentendo il peso dell’investimento? Non credo, il campionato italiano è il più bello dietro la Premier, le partite sono più sporche e serve tempo per adattarsi. Arrivare tra le prime quattro è difficile, per questo dobbiamo arrivare nelle migliori condizioni a marzo. Saranno due mesi importanti con più gare in trasferta che in casa, dovremo restare attaccati al treno delle prime“.

Allegri ha infine concluso: “Spesso in svantaggio? Si può correggere tutto, domani speriamo di invertire questa tendenza. Servirà un’altra fase difensiva ma anche più cattiveria. Fofana? È mancato, è importante e l’ha dimostato. Non penso di cambiare. Jashari e Ricci sono da Milan? Assolutamente sì. Il primo arriva da un infortunio lungo e Ricci non si muove perché è affidabile e intelligente, non vedo possibilità che possa lasciare il Milan“.