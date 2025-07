Milan, Allegri: “Sono contento di quello che ho visto. Estupiñán? Giocatore importante”

Le parole di Massimiliano Allegri dopo l’amichevole contro l’Arsenal.

Dopo la sconfitta del Milan nell’amichevole contro l’Arsenal, Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi. “È stato un buon allenamento contro una delle squadre più forti d’Europa. Sono contento di quello che ho visto anche se siamo solo a 15 giorni dall’inizio della preparazione: avremo tempo per imparare e migliorare“.

Sul cambio di modulo poi commenta: “Ho visto da parte dei ragazzi una buona disponibilità al lavoro e abbiamo alzato il livello di sacrificio in fase di non possesso. Nonostante questo a campo aperto abbiamo avuto delle occasioni che avremmo potuto sfruttare meglio. Bisogna assolutamente migliorare, ma sono contento di quello che abbiamo fatto“.

Allegri ha anche parlato del nuovo acquisto, Estupiñán, che raggiungerà la squadra ad Hong Kong: “È un giocatore importante, ma anche Bartesaghi oggi ha disputato una buona prova contro un campione del calibro di Saka“.

Infine conclude: “Leao da centravanti? Ha fatto un’ottima prova come tutti gli altri giocatori. Sono soddisfatto di lui. Quando perdiamo, anche se in amichevole, non sono mai contento del tutto, ma adesso è importante prepararci bene in vista del resto della stagione. E va considerato che avevamo di fronte una delle formazioni più forti d’Europa. Per sessanta minuti abbiamo giocato alla pari con loro. Non è poco“.