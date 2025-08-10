Milan, Allegri: “Nessun disastro, è calcio d’estate. Thiaw? Dispiace, ma tre difensori li abbiamo”

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta per 4-1 subita in amichevole contro il Chelsea

Finisce con un risultato netto l’amichevole tenuta a Stamford Bridge tra il Chelsea di Enzo Maresca e il Milan di Massimiliano Allegri.

A una settimana esatta dall’esordio stagionale in Coppa Italia contro il Bari, i rossoneri si arrendono davanti allo strapotere della squadra Campione del Mondo.

Autogol, errori grossolani e anche un cartellino rosso neanche a 20′ di gioco. Per i Blues a segno Joao Pedro e Liam Delap con una doppietta, oltre all’autogol di Andrei Coubiș (poi espulso al 18′). Gol rossonero a opera di Fofana.

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, è intervenuto ai microfoni per analizzare quanto fatto finora e i prossimi obiettivi. “Sono sereno perché abbiamo finito una parte importante di preparazione senza infortuni, questa è la cosa più importante. Da martedì ci prepareremo per la Coppa Italia, dove i nuovi avranno la possibilità di lavorare per migliorare la loro condizione“.

Milan, Allegri: “Il mercato è questo, continuiamo a lavorare”

Al termine di Chelsea-Milan, finita 4-1 per i padroni di casa, queste sono state le parole di Max Allegri. “Abbiamo giocato meglio in dieci perché eravamo più ordinati ma da ora servirà usare di più la testa perché domenica in Coppa sarà una gara da dentro o fuori. Siamo migliorati difensivamente come squadra, però bisogna continuare a lavorare. C’è delusione per la sconfitta ma questo non cambia il valore dei ragazzi“.

A seguire, anche una battuta sull’addio di Thiaw, partito in direzione Newcastle. “Dispiace sia andato via ma la società si sta muovendo per trovare il sostituto. Il mercato è questo e bisogna continuare a lavorare perché in squadra ho ottimi ragazzi che si mettono a disposizione. Abbiamo Gabbia, Pavlovic, Tomori: tre difensori per giocare domenica prossima li abbiamo. Se arriverà qualcuno questa settimana bene, altrimenti aspetteremo“.

“Ora inizia la stagione vera, su Modric…”

Avviandosi alla conclusione, Max Allegri ha parlato anche dei singoli. A partire da Leao: “Rafa ha alzato il livello dell’attenzione e le sue prestazioni sono molto più pesanti. Deve sfruttare meglio le occasioni ma come tutti i ragazzi ha lavorato bene. Ora inizia la stagione, quella vera“.

Infine, anche un commento sull’acquisto rossonero che più ha fatto parlare in questa sessione: l’arrivo di Luka Modric. “Aveva in previsione 30 minuti e gliene ho fatti fare 45. È appena arrivato e lavora con noi da dieci giorni. Deve migliorare anche lui la condizione“.