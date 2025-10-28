Milan, Allegri: “La squadra sta facendo bene, deve essere più convinta di quello che fa”

Massimiliano Allegri (IMAGO)

Le parole dell’allenatore del Milan al termine del match contro l’Atalanta di Juric, valido per la nona giornata di A.

Secondo pareggio consecutivo per il Milan, che dopo il 2-2 contro il Pisa esce con un punto dalla New Balance Arena di Bergamo.

Con l’1-1 contro l’Atalanta i rossoneri rimangono così al 3° posto in classifica, a -3 dal Napoli capolista e in attesa del big match di domenica sera che metterà Leao e compagni di fronte alla Roma di Gian Piero Gasperini.

Al termine del match, Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn della sfida e delle soluzioni tattiche adottate.

“È un momento in cui abbiamo qualche infortunato ma la squadra sta facendo bene. Il secondo tempo è stato bello, abbiamo avuto occasioni e dovevamo fare meglio. La squadra deve essere più convinta di quello che fa. Allunghiamo la striscia positiva e domenica abbiamo una bella partita contro la Roma“.

Milan, le parole di Allegri

L’allenatore rossonero ha anche spiegato il motivo per cui ha tolto Leao all’intervallo: “Ha avuto un problema all’anca. A fine primo tempo non stava benissimo e ho preferito toglierlo. La squadra aveva bisogno di gente fresca. In vista della Roma? Per Gimenez solo una botta, Leao non dovrebbe essere nulla di grave. Ci dovrebbe essere anche Estupinan“.

Dopo, Allegri ha anche commentato la prestazione degli altri singoli: “Loftus-Cheek ha fatto 20 minuti straordinari ma deve migliorare negli ultimi metri. Nel secondo tempo abbiamo avuto situazioni favorevoli. Gimenez anche si è dato da fare. Deve stare tranquillo perché i gol arriveranno“.