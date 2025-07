L’allenatore del Milan Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria rossonera contro il Liverpool

Il Milan ha vinto 4-2 contro il Liverpool di Arne Slot nella suggestiva cornice dello stadio Kai Tak Sports Pak di Hong Kong.

Rafael Leao, Loftus-Cheek e la doppietta di Noah Okafor, rientrato dal prestito al Napoli, hanno piegato i Reds in amichevole. Dopo il gol che ha sbloccato il match, Leao ha esultato mimando con le dita il numero 20, in ricordo di Diogo Jota.

Per i rossoneri si è trattata della seconda amichevole della tournée asiatica. All’esordio il Milan ha perso contro l’Arsenal per 1-0.

L’allenatore rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa al termine del successo contro il Livepool. Di seguito le sue parole.

Allegri: “La squadra sta lavorando bene”

Massimiliano Allegri studia nel dettaglio i suoi giocatori per schierare una formazione vincente. Tra i titolarissimi ci sarà Leao, che ha ricevuto i complimenti del suo allenatore: “Rafa ha tutte le caratteristiche per fare il centravanti, lo sta facendo molto bene ma è tutta la squadra che sta lavorando bene in questa Pre-Season“.

Allegri ha proseguito così: “È stata una serata meravigliosa davanti a 50 mila spettatori in uno stadio meraviglioso. È stata una bella partita e siamo contenti di aver giocato qui“.

Allegri: “Leao farà una stagione importante”

Massimiliano Allegri si è complimentato con i suoi giocatori. L’allenatore ha parlato così dei suoi ragazzi: “La cosa più bella e importante è che la squadra ha un atteggiamento propositivo. I giocatori hanno alzato di molto il livello di sofferenza, questo vuol dire che quando abbiamo la palla cerchiamo di giocarla e quando non la abbiamo ci difendiamo tutti insieme“.

Su Leao, Allegri ha aggiunto: “Per quanto riguarda Leao è un giocatore dalle qualità straordinarie, sta crescendo ed è nella maturità giusta per fare una stagione importante“.