Milan, prima offerta ad Akanji: si attende la risposta dello svizzero

Il Milan ha avanzato una prima offerta per Manuel Akanji: le ultime

Il Milan vuole rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Massimiliano Allegri in questi ultimi giorni di calciomercato. Proprio in quest’ottica, il club rossonero ha presentato una prima offerta all’entourage dello svizzero.

Si attende dunque una risposta dal calciatore del Manchester City, che ha uno stipendio di 4.5 milioni per due anni e, inoltre, avrebbe voluto giocare ancora la Champions League. Il Milan, però, fa sul serio e sta spingendo per convincere il giocatore.

Se dovesse arrivare risposta positiva dal classe 1995 ex BVB, con i Citizens si dovrebbe trovare facilmente un accordo. Su Akanji, ad ogni modo, rimane vivo l’interesse anche di altri club.