Milan, continua la caccia al difensore: Akanji non ha aperto al trasferimento. Il punto sulla difesa

Manuel Akanji non ha mai dato apertura al trasferimento, continua la caccia al difensore per il Milan

Il Milan continua a lavorare per mettere a disposizione di Max Allegri un altro difensore in queste ultime ore di calciomercato estivo. Come raccontato nei giorni scorsi, tra i nomi sulla lista rossonera c’era Manuel Akanji.

Il difensore svizzero del Manchester City, però, non ha mai dato apertura al trasferimento. Come anticipato, infatti, è stata decisiva la sua volontà di giocare ancora la Champions League, competizione a cui i rossoneri non parteciperanno nel 2025/2026.

Inoltre, l’ex BVB preferirebbe un eventuale trasferimento sempre in Premier League. Rimane da capire, dunque, quali saranno i profili su cui il Milan e Igli Tare punteranno con forza.

Continua quindi la caccia al difensore. Gli altri nomi già fatti in giornata sono quelli di Juan Foyth del Villareal e Joe Gomez del Liverpool. In alternativa, sempre aperta la porta per un nome a sorpresa in queste ultime ore di mercato.

Milan, il punto su Joe Gomez

Per quanto riguarda Joe Gomez del Liverpool, i rossoneri ci stanno provando nonostante la trattativa sia molto difficile. Si attende una risposta dei Reds, ma anche lato giocatore non è un’operazione in discesa.

Il Milan fa comunque un tentativo per il centrale classe 1997 e ha avanzato una richiesta al Liverpool di Arne Slot.