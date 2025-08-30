Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, continua la caccia al difensore: Akanji non ha aperto al trasferimento. Il punto sulla difesa

Gianluca Di Marzio 30 Agosto 2025
Manuel Akanji, difensore Manchester City (imago)
Manuel Akanji non ha mai dato apertura al trasferimento, continua la caccia al difensore per il Milan

Il Milan continua a lavorare per mettere a disposizione di Max Allegri un altro difensore in queste ultime ore di calciomercato estivo. Come raccontato nei giorni scorsi, tra i nomi sulla lista rossonera c’era Manuel Akanji.

Il difensore svizzero del Manchester City, però, non ha mai dato apertura al trasferimento. Come anticipato, infatti, è stata decisiva la sua volontà di giocare ancora la Champions League, competizione a cui i rossoneri non parteciperanno nel 2025/2026.

Inoltre, l’ex BVB preferirebbe un eventuale trasferimento sempre in Premier League. Rimane da capire, dunque, quali saranno i profili su cui il Milan e Igli Tare punteranno con forza.

Continua quindi la caccia al difensore. Gli altri nomi già fatti in giornata sono quelli di Juan Foyth del Villareal e Joe Gomez del Liverpool. In alternativa, sempre aperta la porta per un nome a sorpresa in queste ultime ore di mercato.

Milan, il punto su Joe Gomez

Per quanto riguarda Joe Gomez del Liverpool, i rossoneri ci stanno provando nonostante la trattativa sia molto difficile. Si attende una risposta dei Reds, ma anche lato giocatore non è un’operazione in discesa.

Il Milan fa comunque un tentativo per il centrale classe 1997 e ha avanzato una richiesta al Liverpool di Arne Slot.