Adli saluta il Milan: “State dietro ad Allegri e alla squadra, meritano il vostro sostegno”

Yacine Adli lascia il Milan: il saluto del centrocampista francese

Dopo il trasferimento in prestito alla Fiorentina nell’estate 2024, Yacine Adli lascia di nuovo il Milan, ma stavolta anche l’Italia.

Il centrocampista francese affronterà una nuova esperienza in Arabia Saudita, nell’Al-Shabab di Carrasco e l’ex Lazio Hoedt.

Per salutare il club rossonero, Adli ha pubblicato una storia Instagram con questo bel messaggio: “Niente da aggiungere a questo messaggio. Grazie mille per l’amore che voi tifosi mi avete sempre dato“.

Ha proseguito: “State dietro ad Allegri e alla squadra perché meritano il vostro sostegno. Sono stato e sarò sempre un milanista, ho sempre dato tutto per questa maglia e nessuno me lo toglierà“