Il Milan entra in campo per il riscaldamento pre derby e San Siro applaude: Curva Sud piena con un’ora di anticipo

Due luoghi comuni: “il derby si prepara da solo” e “il derby è una partita a sé”. Sulla prima non possiamo ancora sapere nulla, sulla seconda qualcosa possiamo già scrivere. Perchè nonostante il momento complicato che stanno affrontando i rossoneri, e nonostante il lungo periodo di proteste da parte della Curva Sud, qualcosa stasera è cambiato.

Al momento dell’ingresso in campo per il riscaldamento – prima dei portieri, poi del resto della squadra – lo stadio ha risposto presente a differenza delle ultime partite casalinghe in cui il clima era decisamente diverso. Così come diverso è stato il comportamento della Curva Sud: spalti pieni con quasi un’ora di anticipo e poi il solito striscione: “Solo per la maglia”

Perchè? Perchè il derby è sempre il derby, che sia coppa o campionato ogni dettagli è fondamentale.