Le condizioni di Tammy Abraham e Santiago Gimenez, sostituiti per infortunio durante Milan-Fiorentina

Il Milan fatica ancora e contro la Fiorentina strappa un pareggio di nuovo in rimonta. I rossoneri sono andati in doppio svantaggio con l’autogol di Thiaw e la rete di Kean dopo appena 10 minuti.

Nel secondo tempo è arrivata la reazione con Abraham e Jovic, ma allo stesso tempo sono arrivate anche brutte notizie per Conceição.

Proprio l’autore del primo gol, infatti, è stato sostituito al 55′ per un problema muscolare. Al suo posto è entrato Santiago Gimenez, ma anche per lui la partita è finita in anticipo: lo scontro con De Gea ha costretto l’allenatore del Milan a un altro cambio.

La situazione di Abraham è meno preoccupante del previsto, mentre l’ex Feyenoord dovrà essere valutato ulteriormente.

Milan, le condizioni di Abraham e Gimenez

Per quanto riguarda Tammy Abraham, l’attaccante sarà presente per la ripresa degli allenamenti e dunque la sua situazione non preoccupa.

Discorso diverso, come anticipato, per Gimenez: l’ex Feyenoord è ancora dolorante dopo lo scontro con De Gea e se dovesse ancora sentire fastidio verrà sottoposto ad accertamenti nei prossimi giorni.