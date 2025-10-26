Il talento classe 2005 dell’Ajax si sta mettendo in luce in Eredivisie e in Champions League: ecco chi è Mika Godts

Dalla gioventù in Belgio, fino all’esplosione con l’Ajax e una nomina da parte di Messi: per essere un ragazzo di appena 20 anni Mika Godts ha già avuto molte esperienze in vita sua.

Godts è un esterno offensivo belga di piede destro che si sta mettendo in mostra nelle ultime stagioni con la maglia dell’Ajax e che ha conquistato tanti complimenti grazie alla sua qualità nel dribbling ma anche per la sua duttilità che gli permette di potersi muovere su tutto il fronte d’attacco o alle spalle di una prima punta. La sua caratteristica principale è la velocità con la quale spesso lascia indietro gli avversari grazie a delle ottime accelerazioni.

Il club di Amsterdam lo notò dalle giovanili del Genk, quando ancora aveva soltanto 17 anni e decise di acquistarlo nel gennaio 2023 per aggregarlo inizialmente alla sua formazione U21. Dopo pochi mesi in questa seconda squadra, lo staff tecnico dell’Ajax decide subito di mandarlo “tra i grandi” e ora è giunto alla sua terza stagione in Eredivisie in pianta stabile.

In attesa della chiamata dalla nazionale maggiore del Belgio, Godts sta crescendo molto in uno dei migliori club d’Europa in quanto a formazione di talenti. Da quando indossa la divisa dell’Ajax, l’esterno classe 2005 ha messo a segno 10 gol e 13 assist in 77 partite: numeri che possono senza dubbio ancora migliorare, ma che fanno notare quante doti ci siano in un ragazzo che si è misurato già pure in Champions ed Europa League a 19 e 20 anni.

Il ramadan, il matrimonio islamico e le vacanze in Italia

Il 27 giugno 2025 Godts si è sposato con la sua compagna Haifa svolgendo il Nikkah, la tradizionale unione secondo la religione islamica di cui è diventato credente come sua moglie.

Il calciatore dell’Ajax ha inoltre svelato in un’intervista ai microfoni ufficiali del club olandese dove ha deciso di fare la proposta di matrimonio dopo 5 anni di relazione: “Eravamo in vacanza in Italia. C’era davvero una bella location, avevo un po’ di nervoso ma tutto è andato per il meglio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da mikagodts39 (@mikagodtsjr10)

Messi nomina Mika Godts nei migliori talenti del futuro

Uno degli ultimi post sul profilo Instagram del talento belga è uno di quelli speciali. A inizio di ottobre si è svolto un evento pubblicitario in cui l’Adidas ha presentato dieci nomi di giovani calciatori, scelti da Lionel Messi, come talenti con la previsione di grande futuro nel mondo del calcio. Il campione argentino ha indicato tra i dieci nomi proprio anche quello di Mika Godts.

Ma non c’è solo Messi come fonte d’ispirazione e stella da cui imparare. Godts ha infatti svelato anche chi è stato molto importante nella sua maturazione all’Ajax: “Quando Jordan Henderson ha deciso di andarsene è stato un peccato. Lui era fondamentale per noi sia dentro che fuori dal campo, ho imparato tanto dal suo gioco e le sue parole. […] In questa stagione voglio diventare un killer in campo, anzi di più, per essere importante per i miei compagni”. Ora starà quindi a lui raggiungere questi traguardi sfruttando al meglio i consigli dell’ex capitano del Liverpool e ovviamente anche la “benedizione” di Messi.

A cura di Federico De Milano