Parma, Mihaila vola in Turchia: a breve l’ufficialità con il Rizespor

Il Parma pronto a salutare Valentin Mihaila: il giocatore è già volato verso la Turchia, dove lo aspetta il Rizespor.

Valentin Mihaila è pronto a iniziare una nuova avventura in Turchia. L’esterno del Parma, nonostante fosse seguito anche da Cremonese e Lecce, ha scelto il Rizespor, che ha accelerato nelle ultime ore per chiudere l’operazione.

Il giocatore, classe 2000, è già volato in Turchia per unirsi al club: ora si attende soltanto la formalizzazione dei documenti per rendere ufficiale il trasferimento.

Il Rizespor ha messo sul piatto un’offerta di circa 2 milioni di euro al Parma, più una percentuale sulla futura rivendita, mentre a Mihaila è stato proposto un contratto quadriennale da 1,2 milioni di euro a stagione.

Nella passata stagione il rumeno ha collezionato 22 presenze tra Serie A e Coppa Italia, servendo 3 assist. Adesso è pronto a ripartire dal campionato turco, dove il Rizespor lo aspetta per inserirlo subito nella rosa.