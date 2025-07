Cremonese, trattativa in corso per Valentin Mihaila

La Cremonese è in trattativa per Valentin Mihaila, esterno romeno classe 2000 di proprietà del Parma

La Cremonese continua a muoversi sul calciomercato. I grigiorossi, infatti, vogliono dare a Davide Nicola una squadra competitiva per la lotta salvezza.

Per l’attacco i lombardi sono in trattativa per Valentin Mihaila, esterno romeno.

Il classe 2000 in questo momento è fuori dai piani di Cuesta e non è stato nemmeno convocato per il ritiro di Neustiff.