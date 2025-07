Veloso saluta il Pisa: “È stato un onore”. Lo aspetta l’Atalanta

Tramite un lungo post su Instagram Miguel Veloso ha comunicato il suo addio al Pisa da collaboratore tecnico dopo due stagioni

Dopo due stagioni finisce l’avventura di Miguel Veloso con il Pisa. L’ex calciatore si era ritirato dal campo nel 2024 con il club nerazzurro ed era entrato a far parte dello staff di Filippo Inzaghi.

Tramite un post su Instagram il classe 1986 ha comunicato il suo addio al club toscano: “Dopo due anni intensi e ricchi di emozioni, si conclude il mio percorso con il Pisa. È stato un onore vestire questa maglia come calciatore e contribuire anche come collaboratore tecnico. Un ringraziamento speciale va alla Società e ai dirigenti per la fiducia, il supporto e l’opportunità di crescita che mi hanno offerto in questo cammino“.

“Porto con me ricordi indelebili, legami sinceri e una profonda gratitudine.Grazie a tutti: compagni, staff, tifosi e a chi ha condiviso con me ogni momento di questa avventura. Ci vediamo in campo, con lo stesso entusiasmo di sempre“: ha concluso Veloso

Ad aspettarlo l’Atalanta di Juric

Come anticipato alcuni giorni, fa ad aspettare Miguel Veloso c’è la nuova Atalanta di Ivan Juric. L’ex Roma, infatti, per rinforzare il suo staff ha puntato proprio al classe 1986, che voleva già anche nella sua avventura al Southampton.

Veloso ritroverà Ivan Juric “da collega” dopo essere stato un suo calciatore al Verona.