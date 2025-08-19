Napoli, ufficiale l’arrivo di Miguel Gutiérrez dal Girona

Ufficiale l’arrivo del giocatore dal Girona

Miguel Gutiérrez è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Esterno sinistro, che nella giornata di ieri (lunedì 18 agosto) ha svolto le visite mediche a Roma, è stato annunciato dal club del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il giocatore, come noto, arriva dal Girona. Il 24enne, dunque, si appresta a vivere la sua prima esperienza in Italia e nella Serie A.

Di seguito il comunicato diramato dal Napoli: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Miguel Gutiérrez Ortega dal Girona Futbol Club“.

La nota prosegue: “Nato il 27 luglio 2001, il calciatore spagnolo è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, vincendo nel 2020 la UEFA Youth League e siglando un gol decisivo nella finale contro il Benfica. Nell’aprile 2021 fa il suo esordio in prima squadra, in occasione della vittoria esterna del Real Madrid contro il Cadice. Nell’estate del 2022 approda al Girona, mettendo a referto sei reti e diciotto assist in centotredici presenze. Ha vinto, con la nazionale spagnola, un oro olimpico a Parigi ’24, segnando una rete nel match contro la Repubblica Dominicana. Benvenuto, Miguel!“.

Miguel Gutiérrez saluta il Girona: il messaggio sui social

Dopo l’annuncio del Napoli, il calciatore spagnolo ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram: “Cara famiglia del Girona, dopo tre stagioni al vostro fianco, è giunto il momento di chiudere una fase speciale nella mia vita. Non è facile, luogo che è stato molto più di un club: ha è stata la mia casa e, soprattutto, sono cresciuto come calciatore e come persona. Quando sono arrivato a Girona, ero un ragazzo con tanta voglia dimostrare. Grazie al lavoro quotidiano, al sostegno incondizionato del corpo tecnico, dei miei compagni e di tutti i gironi, abbiamo ampliato la storia di questo club. Mai dimenticherò tutto quello che abbiamo vissuto insieme e le emozioni condivise“.

Prosegue: “Ogni allenamento, ogni partita, ogni ovazione, ogni applauso. Resteranno per sempre incisi dentro di me. Girona mi ha fatto sentire amato dal primo giorno, e questo vale più di qualsiasi titolo. Sto diventando un migliore giocatore, ma soprattutto, una persona migliore. Voglio ringraziare profondamente tutti i dipendenti del club, il corpo tecnico, i miei compagni di spogliatoio. e i tifosi. Gracias di cuore“