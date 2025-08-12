Miguel Gutiérrez: scambio di documenti tra Napoli e Girona. Lunedì l’arrivo in Italia

Scambio di documenti tra Napoli e Girona per Miguel Gutiérrez: lunedì l’arrivo in Italia del terzino sinistro

Il Napoli di Antonio Conte è pronto ad accogliere l’ennesimo rinforzo del calciomercato estivo.

Dopo Beukema, De Bruyne, Marianucci, Lang, Lucca e Vanja Milinković-Savić, il sesto acquisto sarà Miguel Gutiérrez.

Il Napoli e il Girona stanno scambiando i documenti per il terzino sinistro, che arriverà in Italia nella giornata di lunedì 18 agosto arriverà in Italia per le visite mediche.

La chiusura dell’operazione è arrivata l’8 agosto e l’accordo è stato trovato sulla base di circa 20 milioni di euro.