Calcio argentino in lutto: è morto Miguel Angel Russo, allenatore del Boca Juniors

Grave lutto nel calcio argentino: è morto Miguel Angel Russo, allenatore del Boca Juniors, all’età di 69 anni

È un giorno di lutto nel calcio argentino. All’età di 69 anni, è infatti morto Miguel Angel Russo, allenatore del Boca Juniors.

Ad annunciare la scomparsa dell’ex San Lorenzo, Al Nassr e Rosario Central, le cui condizioni di salute si erano aggravate negli utimi giorni sono stati proprio gli xeneizes tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale.

“Il Club Atlético Boca Juniors annuncia con profonda tristezza la scomparsa di Miguel Angel Russo. Miguel lascia un segno indelebile nella nostra istituzione e sarà sempre un esempio di gioia, calore e impegno. Accompagniamo la sua famiglia e i suoi cari in questo momento di dolore“.