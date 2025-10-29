Mariani, Ferrieri Caputi e Gasperotti tra i candidati al premio di miglior arbitro del mondo per il 2025.

La IFFHS (International Federation of Football History and Statistics) ha pubblicato la lista dei candidati al premio di miglior arbitro del mondo 2025, sia per la categoria maschile che per quella femminile. Tra i nomi selezionati figurano anche tre italiani.

Nella categoria maschile, il rappresentante italiano è Maurizio Mariani, ormai presenza stabile ai vertici del panorama arbitrale europeo. L’arbitro romano, classe 1982, continua a essere apprezzato per la sua gestione equilibrata e per l’affidabilità mostrata in Serie A e nelle competizioni UEFA. La sua candidatura tra i migliori al mondo premia una carriera in costante crescita.

Sul fronte femminile, l’Italia può contare su due rappresentanti di spicco: Maria Sole Ferrieri Caputi e Silvia Gasperotti.

Ferrieri Caputi, già protagonista di una storica prima volta nel 2022 come prima donna ad arbitrare una partita di Serie A maschile, conferma il proprio prestigio internazionale grazie alla presenza costante nelle competizioni UEFA e FIFA.

Accanto a lei, Silvia Gasperotti consolida la sua reputazione dopo diverse prove convincenti in Serie B femminile e nelle competizioni UEFA.

La concorrenza, come sempre, sarà altissima: tra gli uomini spiccano nomi come Szymon Marciniak (Polonia), Michael Oliver (Inghilterra), José Maria Sanchez Martinez (Spagna) e non solo.

La IFFHS annuncerà i vincitori entro la fine dell’anno, per scoprire dove si posizioneranno gli arbitri azzurri.