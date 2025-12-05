Mondiale 2026, Messico-Sudafrica sarà la partita inaugurale
Messico-Sudafrica sarà la partita inaugurale del Mondiale 2026
Abbiamo ora il quadro completo dei dodici Gironi del Mondiale 2026, che si terrà in Canada, Stati Uniti e Messico dall’11 giugno al 19 luglio.
Mancano ancora diversi mesi all’inizio della competizione, ma la definizione dei Gironi ha già fatto emergere alcune curiosità.
Per la prima volta nella storia del calcio, la partita inaugurale di un Mondiale si ripeterà: Messico e Sudafrica, protagoniste del match d’apertura del 2010, daranno il via anche all’edizione 2026.
Sedici anni dopo, la storia si ripete, e persino la data coincide: 11 giugno 2010 la prima sfida, 11 giugno 2026 la seconda.
Spagna nel Girone H, di nuovo…
Il Mondiale 2026 deve ancora iniziare, ma offre già le prime curiosità statistiche.
La Spagna è stata sorteggiata nel Girone H, proprio come accadde nel 2010, edizione che poi la vide trionfare.