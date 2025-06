Genoa, formulata prima offerta a Messias per prolungare il contratto di un anno

Prime manovre in casa Genoa in vista della prossima stagione di Serie A dopo l’accordo raggiunto con Vieira per il rinnovo di contratto.

Il Genoa inizia a programmare il futuro e in particolare la prossima stagione.

Il club rossoblù ha formulato un’offerta di prolungamento del contratto a Junior Messias, in scadenza di contratto al 30 giugno 2025.

In stagione l’ex Milan ha preso parte solamente a 18 partite tra Serie A e Coppa Italia, registrando 2 reti e 1 assist.

Si attende una risposta del brasiliano in un paio di giorni.