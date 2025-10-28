Le parole di Lionel Messi ai microfoni di NBC News verso i Mondiali 2026

Tra i tanti temi in attesa dei Mondiali 2026 c’è sicuramente la situazione relativa a Lionel Messi, in attesa di capire se l’attaccante parteciperà all’edizione al via l’11 giugno prossimo. Ai microfoni di NBC News, l’argentino ha parlato per la prima volta di questo argomento: “È qualcosa di straordinario poter essere a una Coppa del Mondo, e mi piacerebbe molto“.

Il sogno è quello di difendere il titolo vinto in Qatar: “Mi piacerebbe esserci, stare bene ed essere una parte importante nell’aiutare la mia nazionale, se ci sarò. E lo valuterò giorno per giorno quando inizierò la preparazione il prossimo anno con l’Inter Miami e vedrò se potrò davvero essere al 100%, se potrò essere utile al gruppo, alla nazionale, e poi prenderò una decisione. Veniamo dalla vittoria del Mondiale, e poterlo difendere di nuovo in campo è spettacolare perché è sempre un sogno giocare con la nazionale, specialmente nelle competizioni ufficiali“.

Messi non poteva che tornare anche su quello storico trionfo, ancora vivo nella memoria non solo dei tifosi argentini: “Era il sogno della mia vita. Era anche vero che era l’unica cosa che mi mancava a livello professionale perché ho avuto la fortuna di aver raggiunto tutto a livello individuale, a livello di squadra con il Barcellona, e penso che sia il sogno di ogni giocatore. Quando chiedi a un giocatore qual è il suo sogno, è essere campione del mondo“.

L’8 volte Pallone d’Oro ha rinnovato pochi giorni fa il suo contratto con l’Inter Miami: “La verità è che mi piace tutto del vivere qui“. Sul paragone con Barcellona, invece, Messi ha dichiarato: “Ho passato molto tempo a Barcellona, che per me è una città straordinaria, dove sono cresciuto e ho avuto molti momenti spettacolari, e che ci manca molto. Ma Miami è una città che ci permette di vivere molto bene, che ci fa godere la vita, che ci permette di stare tranquilli, che permette ai bambini di essere se stessi e vivere giorno per giorno“.