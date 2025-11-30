Inter Miami, Messi si qualifica per la finale di MLS
L’argentino conquista la sua prima finale nel campionato nordamericano
Per la prima volta da quando gioca negli USA, Messi ha l’opportunità di vincere il campionato nordamericano.
Grazie alla travolgente vittoria per 5-1 contro il New York City FC, infatti, l’Inter Miami giocherà la finale di MLS.
A contendere il titolo ci saranno i Vancouver Whitecaps di Thomas Müller (che nell’altra semifinale hanno battuto 3-1 il San Diego FC).
Appuntamento al prossimo 6 dicembre per una notte che potrebbe regalare al campione argentino un altro trofeo.