La Messi Cup arriva a Miami: Inter e altri grandi club nel torneo Under 16

Dal 9 al 14 dicembre al via la Messi Cup: tra le squadre ci sarà anche l’Inter.

La Messi Cup, il nuovo torneo internazionale giovanile promosso da 525 Rosario, la società fondata da Lionel Messi, prenderà il via a Miami dal 9 al 14 dicembre 2025. L’iniziativa riunirà alcuni dei club più prestigiosi del mondo con i loro migliori giocatori Under-16, offrendo una combinazione di competizione sportiva e eventi culturali.

Tra le squadre partecipanti spicca l’Inter, che porterà i suoi giovani talenti a confrontarsi con realtà europee e sudamericane come FC Barcelona, Manchester City, River Plate, Newell’s Old Boys, Atlético de Madrid, Chelsea e l’Inter Miami CF, club ospitante. I ragazzi si sfideranno in due gironi da quattro squadre, seguiti da una fase a eliminazione diretta che porterà alla finale e alla partita per il terzo posto, entrambe in programma al Chase Stadium.

Oltre al campo, la Messi Cup proporrà eventi collaterali di rilievo: un summit sull’industria calcistica con la partecipazione di dirigenti, allenatori e figure del business, e la Messi Cup Summit Party al Pao by Paul Qui, per unire sport e cultura in un unico contesto.

Tim Pastore, CEO di 525 Rosario, spiega come la manifestazione vuole rappresentare “un punto di incontro tra il calcio di oggi e i giocatori del domani”, puntando a valorizzare i giovani atleti e a creare un’esperienza globale.