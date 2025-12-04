Argentina, Messi sul Mondiale: “Scaloni vorrebbe che fossi lì in qualsiasi ruolo”

Dai sogni d’infanzia al prossimo Mondiale dell’Argentina: le parole di Lionel Messi a ESPN.

Lionel Messi torna a parlare ai microfoni di ESPN del prossimo Mondiale che potrebbe giocare con la maglia dell’Argentina. Scaloni lo vorrebbe con sé per questa importante competizione

Tra i temi trattati c’è anche spazio per questioni più personali come i sogni d’infanzia: “Dico sempre che il mio sogno d’infanzia era giocare per la prima squadra del Newell’s. Andavo allo stadio, giocavo lì e sognavo di diventare un professionista in Primera”, ha esordito.

Continua poi: “Poi la mia vita è cambiata completamente quando ho debuttato con il Barcellona e per tutto quello che è successo dopo. È qualcosa che non avrei mai immaginato, nemmeno nei miei sogni più belli“.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’argentino.

Argentina, le parole di Messi

Messi si è poi soffermato sulla Nazionale e sul prossimo Mondiale del 2026: “La verità è che ne abbiamo parlato. Scaloni capisce e ne abbiamo parlato molto. Mi dice sempre che vorrebbe che fossi lì in qualsiasi ruolo. Abbiamo un rapporto di grande fiducia e possiamo parlare di tutto“.

Infine conclude: “Avere una pre-stagione a metà mi aiuterà molto perché i giocatori europei arrivano alle finali con un sacco di partite da giocare, come sempre. Tranne in Qatar, che era a metà stagione, e molti si sentivano meglio perché avevano meno carico“.