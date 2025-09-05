Leo Messi, Argentina (Imago)

All’indomani della sfida contro il Venezuela, probabilmente l’ultima davanti ai tifosi argentini, Messi ha parlato del proprio futuro

Una serata storica, e per lunghi tratti anche commovente per tutte le persone presenti al Monumental. A Buenos Aires è andata in scena la sfida tra Argentina e Venezuela, probabilmente l’ultima giocata da Leo Messi nella propria terra con la maglia dell’Albiceleste.

Il Diez ha salutato con una doppietta, ma questo non fa più notizia. Rilevante eccome, invece, sono state le sue parole nel post partita.

La Pulga ha di fatto lasciato intendere che manca ormai poco alla chiusura della propria avventura con la nazionale, e che addirittura non è nemmeno certa la sua presenza al prossimo Mondiale.

Parole forti e inaspettate, a cui ne hanno seguite altre pubblicate dal 10 sul proprio profilo Instagram.

Argentina, le parole di Messi

Dopo aver pubblicato alcune foto della gara contro il Venezuela, Messi ha aggiunto come descrizione: “Una serata molto speciale che mi lascia ancora senza parole per l’emozione. Grazie di cuore a tutte le persone per l’affetto e per sostenerci sempre. Qualunque cosa accada e qualunque sia il futuro, solo Dio lo sa… FORZA ARGENTINA!”.