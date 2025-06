L’ex attaccante del Napoli ha annunciato il ritiro dal calcio giocato

Dries Mertens si ritira dal calcio. Ad annunciarlo è lo stesso attaccante belga che, attraverso un video pubblicato sui social, ha ammesso di aver chiuso con questo sport.

Nel dettaglio: l’ex Napoli parteciperà alla sfida di addio al calcio ma, in questo caso, di Marek Hamsik. “Non vedo l’ora di giocare l’ultima partita con te”.

“Ho smesso di giocare a calcio ma per l’ultima volta mi metto le scarpe solo per te – ha detto Mertens – . Per me resterai sempre il mio capitano e l’uomo più forte con cui ho giocato”.

Qualche numero. Mertens è stato uno degli attaccanti più prolifici della storia del Napoli con i suoi 148 gol segnati in 397 partite. Dal 2022, però, l’attaccante ha deciso di sposare il progetto del Galatasaray, una realtà con la quale ha segnato 25 reti in 136 occasioni.