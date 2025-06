Dries Mertens, dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli, ha parlato dell’esperienza in azzurro ai microfoni di Sky Sport Insider

Nei giorni scorsi Dries Mertens è diventato cittadino onorario di Napoli. L’attaccante belga ha rafforzato ancora un legame già speciale con la città dove ha giocato dal 2013 al 2022.

“Ciro” Mertens, come viene chiamato dai tifosi azzurri, non ha nascosto l’emozione in occasione della cerimonia, raccontando la sua passione per la squadra e per la città stessa.

L’ex giocatore azzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport Insider, commentando proprio la sua esperienza con il Napoli.

Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante belga.

Le parole di Mertens sul Napoli

Mertens ha cominciato così: “Le emozioni che sto vivendo in questo momento non si possono descriverle. È bello, bello, bello. Ero in Belgio con la mia famiglia e ora sono qui con la mia famiglia. Essere napoletano per me significa essere felice con poco. Penso che queste siano le parole giuste. Essendo qua, mangiando qua… sono troppo felice di essere tornato. Vedo Napoli e sono innamorato. Sono qui, con la mia famiglia, stiamo mangiando e mi godo la vista. Questo è essere felici con poco”.

L’ex azzurro ha concluso parlando della sua esperienza: “Sono arrivato come calciatore e ringrazio il Napoli per questa opportunità. Ma poi la vita fuori anche è bella. E forse questo è un messaggio per i calciatori che devono pensare se firmare o meno per un’altra squadra. Devono pensare anche alla città, perché quando vivi bene è la cosa più bella“.