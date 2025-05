Mertens: “Non vedo l’ora di ritirarmi. So che dopo vivrò a Napoli”

Le dichiarazioni di Dries Mertens ai microfoni di Sporza: dalla sua permanenza in Turchia fino al suo futuro nella città di Napoli.

Dries Mertens è tornato a parlare del suo futuro e del suo legame con la città di Napoli in un’intervista ai microfoni di Sporza al termine del match di domenica 18 maggio.

“Non so cosa fare. Davvero non lo so. Quindi mi sono passate per la testa un sacco di cose in quel momento“, ha detto riferendosi alle lacrime versate in campo la scorsa domenica dopo il match contro il Kayserispor.

Continua poi: “Vedremo cosa succederà. Ho sempre detto che non vedo l’ora di ritirarmi dal calcio. Ci sono così tante cose che voglio fare dopo la fine della mia carriera. Non vedo l’ora”.

E poi ha confessato un suo piano per il futuro. Ecco le sue dichiarazioni complete.

Le parole di Mertens sul suo futuro

Mertens continua esprimendo un desiderio personale: “Voglio vivere a Napoli dopo il ritiro, così da organizzare un sacco di cene con Lukaku“.

Infine parla della sua accoglienza in Turchia: “Non è normale che mio figlio Ciro venga avvicinato in questo modo per strada. Non ho mai visto niente del genere prima“.