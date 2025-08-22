Campioni del mondo e giovani talenti: i migliori colpi di mercato della Serie B

Dalla nuova sfida del Papu Gomez al ritorno di Castrovilli, passando per i giovani: i migliori colpi di mercato della prossima Serie B

I granelli della clessidra sono quasi scesi tutti: la Serie B è pronta a tornare in campo. E come ogni anno, lo fa portando con sé grandi novità grazie al calciomercato, che con acquisti e conferme muove i fili dello spettacolo del campionato.

Quest’anno, infatti, il mercato in Serie B ha visto tanti protagonisti, tra i quali un campione del mondo, uno d’Europa che torna a casa e tanti giovani talenti.

Ad aprire questa speciale lista, infatti, c’è un giocatore che sta per scrivere una nuova pagina della sua storia dopo aver vinto, viaggiato e sofferto: il Papu Gomez è pronto a ripartire dal Padova, che ha puntato su di lui nell’anno del ritorno in B, e l’argentino ha messo in chiaro di “non vedere l’ora di ricominciare”, come aveva dichiarato ai nostri microfoni.

L’ex Atalanta, però, è solo il primo dei tanti acquisti di livello in Serie B, ognuno con la propria storia.

L’esperienza per riscattarsi: Empoli, Venezia e… Castrovilli

Dopo la retrocessione della scorsa stagione, Empoli e Venezia hanno intrapreso percorsi differenti sul mercato, ma non per questo si sono tirate indietro. Anzi. I toscani hanno mostrato da subito grande ambizione, muovendosi in diverse direzioni e chiudendo diversi colpi d’esperienza: nelle scorse settimane sono arrivati Yepes ed Elia, reduci da due stagioni differenti ma con grande conoscenza del campionato.

A qualche centinaio di chilometri di distanza, anche il Venezia ha tracciato la sua strada verso il ritorno in A, e per farlo vuole puntare su chi ha già dimostrato di poter fare la differenza: dopo i 15 gol con la Juve Stabia, Andrea Adorante è pronto a una nuova esperienza in Serie B con la maglia arancioneroverde.

Infine il riscatto può essere soprattutto personale, e lo sa bene Gaetano Castrovilli. Campione d’Europa con l’Italia nel 2021, il centrocampista è reduce da stagioni complicate soprattutto per gli infortuni, e cerca il rilancio con la nuova avventura a Bari, dove tutto è cominciato: l’ex Fiorentina riparte da casa sua, dalla squadra con cui è cresciuto e che ora cerca di rinascere proprio come lui.

Talento e maturità: il binomio di Modena e Palermo

Gli obiettivi sono diversi, ma la voglia di emergere e costruire un progetto ambizioso sono i denominatori comuni. Tra questi c’è il Modena, che ha ufficializzato tanti acquisti, unendo giovani talenti a giocatori già affermati: è il caso di Niklas Pyyhtiä e Luca Zanimacchia, entrambi nuovi giocatori gialloblù reduci da percorsi diversi. Il centrocampista finlandese arriva in prestito dal Bologna dopo l’anno al Südtirol, mentre l’esterno viene da una stagione da protagonista con la Cremonese, terminata con la promozione in Serie A.

La scelta di puntare sull’esperienza è stata invece un vero e proprio motto in casa Palermo. Tanti volti nuovi e altrettante storie che si intrecciano, come quelle di Palumbo e Augello. Il centrocampista ha lasciato proprio il Modena dopo due anni, e ha già cominciato la sua avventura in rosanero con la vittoria in Coppa Italia, con alle spalle quasi 200 presenze in Serie B. Dall’altra parte, il terzino classe 1994 ha scelto di iniziare con una nuova maglia in B dopo quasi sei anni nel massimo campionato, e ora sogna di tornarci.

Il ritorno di Tutino e la chance di Vlahovic

Un altro ritorno, a distanza di tanti anni: i protagonisti sono Gennaro Tutino e l’Avellino, che si ritrovano dieci anni dopo l’ultima volta. Anche se per una breve parentesi, l’attaccante aveva vestito la maglia biancoverde sia con la Primavera sia con la prima squadra. Adesso il secondo atto, in una stagione molto importante per il giocatore stesso e per il club: Tutino è reduce da un infortunio che lo ha tenuto fuori da gennaio fino a fine campionato, mentre l’Avellino è tornato in Serie B dopo 7 anni.

E se da un lato c’è chi si rivede dopo tanto tempo, dall’altro c’è chi si presenta per la prima volta: Vanja Vlahovic è arrivato in prestito allo Spezia dall’Atalanta U23 ed è pronto per la prima avventura in Serie B. L’attaccante classe 2004 ha segnato 22 gol tra campionato e Coppa Italia Serie C nella scorsa annata, numeri che gli hanno permesso di fare già un salto importante sullo stesso palco di giocatori già più esperti.

L’inizio della Serie B è alle porte, e il mercato ha già regalato le prime emozioni. Adesso la parola passa al campo e a coloro che sono chiamati a diventare i nuovi protagonisti.