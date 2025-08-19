Dal rinnovo fino al 2027 all’esclusione: Monza, Keita è fuori dal progetto

Keita Balde non fa più parte del progetto Monza: lo ha annunciato Paolo Bianco dopo il Frosinone.

8 marzo 2025. A San Siro, il Monza è avanti 1-0 sull’Inter.

Le speranze di salvezza sono pochissime, ma sono tutte affidate al nuovo arrivo di gennaio (ed ex di serata) Keita Balde, preso a parametro zero a gennaio. Keita segna un gol bellissimo per il raddoppio; poi l’Inter rimonterà, mettendo di fatto la parola fine all’esperienza dei brianzoli nel massimo campionato.

12 agosto 2025. Il Monza e l’Inter si affrontano di nuovo in amichevole.

Stavolta Keita non c’è, neanche in panchina. 157 giorni, 11 presenze e 2 gol dopo, tra lui e il Monza è cambiato tutto.

Dal rinnovo all’esclusione per scelta tecnica: Keita fuori dal progetto Monza

A fare chiarezza ci pensa pochi giorni dopo Paolo Bianco, allenatore biancorosso, dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro il Frosinone il 17 agosto: “Scelta tecnica, non sta male. Lavoro qui da 40 giorni e abbiamo un progetto tecnico nel quale, dal punto di vista mio e della società, lui non rientra per caratteristiche. Molto semplice. Qualcuno uscirà, perché abbiamo un progetto chiaro e alcuni non ne faranno parte”. E ancora: “Non ho nessun problema con lui, è un professionista serio, si è sempre allenato bene, ma è una scelta“.

Parole inequivocabili, il preludio a un addio imminente. Eppure nel mezzo, il 4 giugno, lo spagnolo aveva persino firmato un rinnovo di contratto legandosi al Monza fino al 2027. Sembrava il segno della volontà di sposare il progetto anche in Serie B, ma dopo poco più di due mesi tutto è cambiato.

Dal gol in amichevole alle esclusioni

Il Monza, in primis, ha salutato molti dei protagonisti dell’ultima stagione; Bianco ha preso il posto di Nesta in panchina, Fininvest ha ceduto il club a Beckett Layne Ventures e ha portato Nicolas Burdisso in società come nuovo direttore sportivo.

E Keita? In campo, da subentrato, contro il Collina d’Oro e contro la Giana Erminio (va anche a segno), dal primo minuto contro l’Alcione. Tutto cambia il giorno dopo, 30 luglio: contro l’Albinoleffe non è neanche a disposizione. Lo stesso accade nelle ultime amichevoli, compresa quella con l’Inter, e in Coppa Italia. Qualcosa si è rotto, tra il Monza e l’ex Inter e Lazio. E la frattura sembra insanabile.