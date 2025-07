Pisa, in definizione l’acquisto a titolo definitivo di Meister dal Rennes

Il Pisa si avvicina all’acquisto a titolo definitivo di uno dei protagonisti della promozione in Serie A

Mentre Alberto Gilardino chiede rinforzi, il Pisa sta già lavorando per accontentarlo e per consegnargli una squadra pronta per affrontare il campionato di Serie A.

Una delle mosse del club nerazzurro è quella di ripartire da Henirik Meister, già protagonista nella seconda parte della scorsa stagione dopo l’arrivo nel mercato di gennaio dal Rennes.

Il classe 2003 è attualmente ancora in rosa con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma si avvicina sempre di più a diventare a tutti gli effetti un giocatore del Pisa.

Infatti, è ormai in via di definizione la trattativa col Rennes per l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante danese. Intanto, per il reparto offensivo è vicino anche l’arrivo di M’Bala Nzola.

Per Meister possibile contratto col Pisa fino al 2029

Con la trattativa tra le due società in definizione, Meister si prepara a diventare un giocatore di proprietà col Pisa. Il nuovo contratto che lo legherà ai nerazzurri dovrebbe essere un quadriennale, quindi fino al 2029.

Un’operazione quindi anche in prospettiva per il Pisa, che vuole blindare uno dei giovani più interessanti della propria rosa.