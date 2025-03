Due richieste del Barcellona alla Uefa per la partita col Benfica

La scomparsa di Carles Miñarro Garcia, 48enne medico del Barcellona, ha scosso particolarmente l’ambiente blaugrana.

La squadra catalana, dopo la notizia, ha chiesto e ottenuto il rinvio della partita di campionato che era in programma contro l’Osasuna.

Ora, però, il Barcellona dovrà pensare al ritorno degli ottavi di Champions League contro il Benfica di martedì sera.

Ma, come riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il club catalano ha chiesto alla Uefa di poter osservare un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio.

Le richieste del Barcellona alla Uefa

Si giocherà regolarmente la sfida di Champions League tra Barcellona e Benfica di Montjuic, in programma per martedì 11 marzo alle 18:45. L’ambiente blaugrana però è ancora scosso dalla scomparsa del medico Carles Miñarro Garcia, a causa di una leucemia, e ha avanzato alla Uefa una richiesta per onorarne la memoria.

È stato infatti chiesto di poter osservare un minuto di silenzio prima dell’inizio della partita. Inoltre, nella consueta conferenza stampa della vigilia, parlerà alla stampa solo l’allenatore Hansi Flick. Mentre di solito, prima delle partite di Champions, prende la parola anche un giocatore, in questa situazione il Barcellona non manderà nessun calciatore in conferenza stampa.