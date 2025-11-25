Il “Fattore McTominay” ancora decisivo: il Napoli batte il Qarabag nel ricordo di Maradona

Ancora una volta McTominay decisivo nella notte di Champions: lo scozzese rimedia al rigore fallito da Hojlund e trascina il Napoli alla vittoria contro il Qarabag

Ancora lui, sempre Scott McTominay. Lo scozzese, reduce dalla straordinaria rovesciata in Nazionale contro la Danimarca, è stato decisivo anche nella notte del Maradona. È proprio del centrocampista ex United il gol che ha trascinato anche questa sera il Napoli, rilanciando le ambizioni della squadra di Conte in Champions League. Il 2-0 consente ai campioni d’Italia di dare continuità alla vittoria contro l’Atalanta dell’ultimo turno, e di trovare il secondo successo stagionale in Champions League.

Il classe ’96 si conferma sempre più un fattore per la stagione degli azzurri. Eccezion fatta per la doppietta contro il PSV, ogni volta che il centrocampista ha segnato o servito assist, il Napoli ha sempre vinto in questa stagione. Un dato che evidenzia ulteriormente l’importanza di Scott McTominay per Antonio Conte, in continuità con i numeri della scorsa stagione.

Anche questa sera, McTominay ci ha provato con un’altra acrobazia. Ci sta quasi prendendo l’abitudine. Dopo la mezzarovesciata decisiva per lo Scudetto a maggio e quella contro la Danimarca di qualche giorno fa, lo scozzese ci ha provato di nuovo. Questa volta, però, ha trovato la deviazione di Jankovic, che ha battuto Kochalski, spianando di fatto la strada alla squadra di Conte.

Dopo un inizio con qualche difficoltà di troppo, gli azzurri ottengono la seconda vittoria in Champions League, ancora al Maradona. Tre punti che consentono ai campioni d’Italia di salire al diciottesimo posto in classifica nella League Phase, a quota 7 punti, e che tengono il Napoli pienamente in lotta per l’accesso ai playoff.

Nuovo ruolo, vecchio McTominay: ancora decisivo in Europa

McTominay si conferma tra i leader del centrocampo del Napoli. Dopo il ritorno al Mondiale con la sua Scozia – 28 anni dopo l’ultima volta – il classe ’96 è ancora decisivo in una notte europea. L’ex Manchester United sale a quota 3 gol in Champions League: nessun centrocampista ha fatto meglio fin qui nella League Phase.

Schierato da Conte nel centrocampo a due – in un ruolo che richiama quello ricoperto negli anni in Premier League – McTominay riesce a unire equilibrio, pressione e capacità di inserimento. Oltre a quella di segnare e decidere le partite, inevitabilmente cara ai tifosi del Napoli.

McTominay: “Il pubblico è incredibile”

Nel post-partita, Scott McTominay ha parlato della passione dei tifosi del Napoli, elogiando il calore dello Stadio Maradona (Il ricordo dei tifosi azzurri a cinque anni dalla morte della leggenda argentina): “Il pubblico qua è incredibile, eccezionale e iconico. Questa città e questa gente mi hanno dato tanto nella vita“.

Lo scozzese mantiene alte le ambizioni in vista dei prossimi impegni: “Abbiamo già raggiunto grandi cose insieme, ma vogliamo fare ancora di più“. E con un McTominay così, sognare è davvero possibile per i tifosi del Napoli.