Napoli, McTominay: “Tutti hanno dato ogni goccia di sudore, non cediamo un millimetro”

I commenti di Scott McTominay al termine della partita di campionato tra Inter e Napoli

“Tutti hanno dato ogni singola goccia di sudore, non cediamo di un millimetro“, è questa la frase con cui McTominay ha iniziato l’intervista post-partita concessa a Dazn.

Un 2-2 – quello di San Siro contro l’Inter – che parla del carattere del Napoli, in grado di rimontare due volte i nerazzurri di Cristian Chivu.

“Ci siamo presentati senza Anguissa, Lukaku, Gilmour, De Bruyne, Neres: immaginate l’Inter senza Thuram, Lautaro, Barella e Calhanoglu…“, ha proseguito il centrocampista scozzese parlando delle assenze.

Sull’errore in occasione del primo gol e la reazione avuta: “Gli errori fanno parte del calcio, importante subito rialzare la testa“.