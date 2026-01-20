Napoli, McTominay: “Tanti infortuni, è raro che accada così spesso in una squadra”

La frustrazione di Scott McTominay nell’intervista rilasciata dopo il pareggio per 1-1 contro il Copenaghen

Pareggio amaro per il Napoli, che conquista solo un punto contro il Copenaghen, rimasto in dieci uomini dopo 35 minuti.

Un risultato che non regala sorrisi nello spogliatoio azzurro, né a Conte né a McTominay, autore del gol del momentaneo vantaggio.

Proprio il centrocampista scozzese, dopo il triplice fischio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sfida: “Avremmo dovuto vincere questa partita. Questo è uno stadio difficile per il meteo e per il campo, ma dovevamo trovare lo spazio per fare il gol“.

E ancora: “Ci sono stati tanti infortuni ed è raro che accada così spesso in una squadra, ma dobbiamo sicuramente continuare a migliorare. Ora dobbiamo riguardare tutto, sappiamo che il Chelsea è un’ottima squadra ma dobbiamo dare tutto per continuare in Champions League“.