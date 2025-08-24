Espressioni razziste contro Mckennie in Juventus-Parma: il comunicato del club bianconero

Espressioni razziste contro Weston Mckennie: la nota ufficiale della Juventus.

Nella serata di festa della Juventus, che apre il proprio campionato di Serie A vincendo per 2-0 contro il Parma, ci sono anche alcune note negative.

Il cartellino rosso ad Andrea Cambiaso, con successiva multa, è una di queste ma ancor di più è quanto ha reso noto il club bianconero con un tweet al termine della gara.

Weston Mckennie avrebbe ricevuto delle espressioni di natura razzista dopo il triplice fischio del match. Lo statunitense della Juventus era entrato all’89’ per sostituire Yildiz.

Di seguito la nota pubblicata dal club bianconero tramite i propri canali ufficiali.

Il comunicato della Juventus

“Questa sera, al termine della partita contro il Parma, Weston Mckennie è stato oggetto di espressioni discriminatorie di natura razzista, da parte di alcune persone presenti nel settore ospiti, mentre si allenava in campo con i compagni che non avevano preso parte alla gara.

La Juventus condanna con forza questo episodio e ogni manifestazione di razzismo e garantirà la massima collaborazione agli organi di giustizia sportiva per individuare i responsabili”.