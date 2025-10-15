Juventus, Mckennie: “Tudor mi ha messo molta pressione e mi ha detto di perdere peso”

La dieta e più allenamento per confermarsi alla Juventus: Weston McKennie rivela quanto accaduto in estate con Tudor

Quella appena iniziata è la sesta stagione di Weston McKennie alla Juventus. Lo statunitense, a Torino, ha avuto modo di lavorare con diversi allenatori: da Andrea Pirlo a Massimiliano Allegri, da Thiago Motta a Igor Tudor.

Il rapporto con il croato ex Hellas Verona e Lazio è iniziato nella passata stagione, e quest’estate non si è interrotto. Il motivo lo ha spiegato lo stesso McKennie ai microfoni di TNT Sports.

La rivelazione del centrocampista statunitense: “Ho avuto un precampionato lungo. Tudor mi ha messo addosso tanta pressione. Mi ha detto: ‘Attento, stai invecchiando, il tuo corpo non sarà più in grado di recuperare dalle gare come è abituato a fare. Devi perdere un po’ di peso, è l’unico modo in cui potrai essere coinvolto in questa squadra’. Quindi mi sono dovuto mettere al lavoro”.

Ha proseguito: “Mi sono messo sotto e ho fatto una dieta. Basta snack. Al massimo qualche spuntino salutare, e sicuramente più allenamento. È quello che ho fatto quest’estate. Un sacco di corsa. Ma è stata la prima estate in cui non avevo problemi a togliermi la maglietta in piscina“.