Juventus, Conceiçao in gruppo in vista dell’Inter. McKennie a parte
Le novità dall’allenamento della Juventus in vista del Derby d’Italia contro l’Inter: McKennie a parte, Conceiçao in gruppo
È la settimana del Derby d’Italia: nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio, si gioca Inter-Juventus nella splendida cornice dello stadio San Siro.
La squadra bianconera sta preparando la partita alla Continassa, dopo il pareggio ottenuto nell’ultima giornata contro la Lazio, grazie al gol di Pierre Kalulu all’ultimo respiro.
A parte Weston McKennie, alle prese con 5 punti di sutura dopo un taglio sulla caviglia rimediato proprio contro i biancocelesti. Da domani, giovedì 12 febbraio, lo statunitense sarà in gruppo. A riportarlo è Paolo Aghemo di Sky Sport.
Con i compagni anche Francisco Conceiçao, pronto a contendersi una maglia da titolare fin da subito in una delle partite più importanti della stagione. Tutti a disposizione per la partita, eccezion fatta per i lungodegenti Milik e Vlahovic.