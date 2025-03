Mbappé non si ferma più: eguagliato il numero di gol di Cristiano Ronaldo al primo anno al Real Madrid

Kylian Mbappé si è preso definitivamente il Real Madrid. Dopo un avvio di stagione leggermente sotto le aspettative, l’attaccante francese è tornato da tempo su medie altissimo a livello realizzativo.

I numeri ora gli danno ragione. E lo fanno ancora di più dopo il 3-2 dei blancos sul Leganés, che vede due volte il suo nome sul tabellino. In tutto fanno 33 reti stagionali, come un mostro sacro della storia madridista al suo primo anno con la camiseta blanca.

Parliamo di un certo Cristiano Ronaldo, che nella stagione 2009/10 segnò 33 reti nella sua prima stagione in Spagna, dopo essere arrivato dal Manchester United con un trasferimento da record per il tempo.

Dato che Mbappé è destinato a superare nell’ultima parte di questa stagione, che potrebbe essere già trionfale.

Il confronto con Cristiano Ronaldo

Eguagliando Ronaldo, Mbappé eguaglia, per quanto riguarda questo dato, non solo quello che è da sempre il suo idolo, ma anche il miglior marcatore della storia del Real Madrid. Ma analizziamo questi numeri. Nel suo primo anno al Real, CR7 collezionò 33 reti appunto, ma con una media più alta rispetto al francese, con 35 presenze stagionali tra campionato e Champions League, arricchite anche da 10 assist.

Per l’ex PSG, invece, le presenze sono state già 41 tra campionato, Champions League, Copa del Rey, Supercopa spagnola e Supercoppa Europea. Rispetto al portoghese, poi, sono meno gli assist (4 sin qui). A rendere speciali questi numeri, però, c’è il calendario, che solo in Liga vede altre 9 partite da giocare. Mbappé, quindi, è destinato ad andare ben oltre a questo numero di gol al suo primo anno a Madrid.

La stagione di Mbappé

Sembrano ormai lontani i tempi in cui si parlava delle difficoltà di inserimento dell’ex Paris Saint-Germain nello scacchiere a disposizione di Carlo Ancelotti. Mbappé ha da tempo trovato la sua collocazione al centro dell’attacco. In campionato si gioca il titolo di capocannoniere con Lewandowski, che ha un solo gol in più di lui (23 contro 22).

E la doppietta col Leganés ha salvato il Real Madrid, che in caso di sconfitta poteva veder scappare il Barcellona a +6 in testa alla classifica. E intanto, c’è la Champions, dove i blancos sono attesi dalla doppia sfida dei quarti contro l’Arsenal. In Champions League, per ora, sono stati 7 i suoi gol.