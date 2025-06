Real Madrid, Mbappé dimesso dall’ospedale: il comunicato

Mbappé dimesso dall’ospedale dopo l’attacco di gastroenterite: il comunicato del Real Madrid.

Il Real Madrid può finalmente tirare un sospiro di sollievo: Kylian Mbappé è uscito dall’ospedale e ed è ritornato al centro sportivo del club.

A comunicarlo è stato lo stesso club blanco attraverso una nota ufficiale: “Kylian Mbappé è stato dimesso dall’ospedale questo pomeriggio ed è tornato al centro di allenamento del Real Madrid. Mbappé continuerà le cure mediche specifiche e tornerà gradualmente all’attività di squadra”.

L’attaccante francese, che ha recentemente subito un grave problema di gastroenterite, seguirà ora un programma personalizzato di recupero, con l’obiettivo di rientrare a disposizione per il Mondiale per Club, una delle grandi sfide della stagione per i campioni d’Europa.

Il torneo si è aperto in salita per i Blancos, che hanno pareggiato all’esordio contro l’Al-Hilal di Simone Inzaghi, lasciando qualche interrogativo sulla condizione generale della squadra. Proprio per questo, il rientro di Mbappé rappresenterebbe un rinforzo fondamentale in vista delle prossime sfide della competizione.