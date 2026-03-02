Kylian Mbappé si è sottoposto a degli esami medici: distorsione del ginocchio sinistro

Mbappé sta vivendo uno dei momenti più delicati della sua carriera dal punto di vista fisico. Dopo lo scontro con il Celta Vigo rimediato lo scorso 7 dicembre, l’attaccante del Real non è ancora riuscito a recuperare completamente.

Il francese, negli ultimi mesi, ha alternato fasi in cui ha potuto regolarmente giocare a momenti di stop forzato: l’ultimo gli ha fatto saltare il ritorno del playoff contro il Benfica e la gara di campionato di questa sera contro il Getafe.

Proprio per fare chiarezza sulle sue condizioni, il campione del mondo si è recato in Francia per sottoporsi a ulteriori controlli.

Ecco il comunicato del Real Madrid sulle condizioni fisiche di Mbappé: “Dopo gli esami effettuati al nostro giocatore Kylian Mbappé da medici specialisti francesi, sotto la supervisione dei Servizi Medici del Real Madrid, si conferma la diagnosi di distorsione al ginocchio sinistro e l’idoneità del trattamento conservativo che si sta seguendo. In attesa di evoluzione“.