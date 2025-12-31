Real Madrid, Mbappé out 3 settimane per una distorsione al ginocchio: salta la Supercoppa

Mbappé out 3 settimane: l’attaccante del Real Madrid è costretto a fermarsi per una distorsione al ginocchio sinistro.

Kylian Mbappé è costretto a fermarsi. L’attaccante del Real Madrid dovrà restare fuori per almeno tre settimane a causa di un infortunio al ginocchio emerso in modo chiaro dopo gli esami strumentali effettuati nella giornata di mercoledì.

La risonanza magnetica a cui si è sottoposto il numero 10 blanco ha evidenziato una distorsione al ginocchio sinistro, rendendo inevitabile un periodo di stop e di cure specifiche che lo costringeranno a saltare la Supercoppa spagnola.

Il problema, in realtà, accompagnava Mbappé da tempo. L’attaccante francese conviveva da diverse settimane con il dolore, continuando a scendere in campo senza immaginare che la situazione potesse essere più seria del previsto. Nelle ultime partite aveva però iniziato ad avvertire sensazioni insolite, in particolare una difficoltà crescente nell’accelerazione.

Dopo aver giocato praticamente senza sosta dall’inizio della stagione, Mbappé sarà dunque costretto a una pausa forzata. Un’assenza pesante per il Real Madrid, che dovrà rinunciare al suo riferimento offensivo in una fase delicata del calendario.