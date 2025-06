Real Madrid, gastroenterite acuta per Mbappé: attaccante ricoverato in ospedale

La situazione di salute legata all’attaccante francese del Real Madrid

Kylian Mbappé è stato ricoverato in ospedale per una gastroenterite acuta. A comunicarlo è il Real Madrid, che in queste ore ha diramato un comunicato circa le condizioni del francese.

Di seguito la nota del club. “Il nostro giocatore Kylian Mbappé è affetto da gastroenterite acuta ed è stato ricoverato in ospedale per vari accertamenti e cure”.

Nella giornata di ieri, mercoledì 18 giugno, il Real Madrid ha fatto il suo esordio nel Mondiale per Club contro l’Al-Hial di Simone Inzaghi. La sfida è terminata 1-1 con Mbappé che non era presente nemmeno in panchina.

“Kylian si è sentito un po’ meglio stamattina, ma non abbastanza – aveva detto l’allenatore Xabi Alonso nei giorni scorsi – . Fa molto caldo qui ed è stato meglio per lui non allenarsi, ma aspetteremo fino all’ultimo minuto per valutarlo meglio”.

Real Madrid, i numeri di Mbappé

Dal suo arrivo in Spagna, e più precisamente al Real Madrid, Mbappé ha giocato un totale di 56 partite con la maglia dei Blancos tra Liga, Coppa del Re, Champions League, Supercopa, FIFA Intercontinental Cup e Supercoppa UEFA.

In queste circostanza, il francese ha segnato 43 gol e ha fornito 5 assist ai compagni.