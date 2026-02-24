Il Real Madrid perde ancora Mbappé: non ci sarà contro il Benfica
Il Real Madrid dovrà fare a meno del proprio fuoriclasse nel ritorno dei playoff di Champions League
Brutte notizie per il Real Madrid alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League contro il Benfica.
I blancos, nella gara del Barnebeu, non avranno Kylian Mbappé, costretto a un riposo forzato a causa del riacutizzarsi del dolore al ginocchio sinistro.
Come riporta il quotidiano francese L’Equipe, il francese ha abbandonato proprio per questo motivo l’allenamento della mattinata di oggi, martedì 24 febbraio, per poi sottoporsi a esami nel pomeriggio.
Test medici che hanno evidenziato la necessità di rimanere a riposo e quindi di saltare questo importante appuntamento.
Le condizioni di Mbappé
L’attaccante, ormai simbolo del Real Madrid, si sta portando dietro questo problema al ginocchio già da dicembre. Infatti, nel match contro il Celta Vigo riportò la rottura del legamento collaterale, che venne evidenziata da una risonanza solo a fine 2025. Motivo per cui a inizio 2026 ha saltato 3 partite, entrando solo negli ultimi minuti nella finale di Supercopa persa contro il Barcellona, ultima di Xabi Alonso in panchina.
Ora, questo nuovo problema lo costringerà a un nuovo stop, con l’intenzione di non rischiare nulla, dato che Mbappé non vuole compromettere il grande obiettivo del Mondiale con la Francia di questa estate. Dovrebbe rimanere fermo, sempre secondo quanto riportato in Francia, per almeno una decina di giorni. Da capire se possa tornare per l’eventuale sfida d’andata degli ottavi di Champions, in programma tra 10 e 11 marzo.