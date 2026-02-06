Continua la battaglia legale tra Kylian Mbappé e il suo ex club, il PSG, che ha 8 giorni di tempo per versare gli ultimi 5,9 milioni previsti

Non è ancora finita la battaglia, per vie legali, tra il PSG e Kylian Mbappé.

A dicembre 2025 il tribunale del lavoro di Parigi aveva deciso che il club avrebbe dovuto versare 60,9 all’attuale giocatore del Real Madrid. Una cifra monstre, così suddivisa: 55 per stipendi e bonus non pagati; 5,9 per interessi e ferie maturate.

A oggi il PSG ha versato nelle casse del proprio ex giocatore la prima tranche, quella dei 55 milioni. Come riportato dal quotidiano francese L’Èquipe, Kylian Mbappé avrebbe inviato un ufficiale giudiziario nella sede del club per sollecitare il pagamento della seconda tranche.

I francesi hanno ora otto giorni di tempo per versare l’ultima parte di soldi al calciatore. In caso contrario, sottolinea il quotidiano, gli avvocati di Mbappé potranno sottrarre questa somma direttamente dai conti del club.