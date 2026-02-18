Benfica-Real Madrid è tutt’altro che finita: arriva la risposta di Mbappé a Mourinho in difesa di Vinicius

Nella giornata di ieri, martedì 17 febbraio, all’ “Estadio da Luz” di Benfica è andato di scena uno spettacolo tutt’altro che piacevole per gli appassionati di sport.

Tutto è partito dal gran gol di Vinicius Jr al minuto 5 del secondo tempo. Da lì si è scatenata una serie di eventi che si sta continuando a protrarre.

Dopo il gol e l’esultanza con il ballo alla bandierina, l’attaccante brasiliano ha accusato il difensore del Benfica, Gianluca Prestianni, di avergli rivolto degli insulti razzisti.

Vinicius ha successivamente abbandonato il campo e la partita è stata sospesa per 8 minuti. Nel post gara non sono mancate le reazioni e tra i primi a commentare l’accaduto c’è stato José Mourinho, espulso nei minuti finali.

Il commento di Mourinho e del Benfica

L’ex allenatore dei Blancos nella conferenza stampa post partita ha commentato così l’accaduto: “Prestianni mi ha riferito di aver detto altre cose, non sto dando del bugiardo a Vinicius ma non posso che credere al mio giocatore. Il Benfica ha come leggenda Eusebio, non è un club razzista”. Mourinho si è poi soffermato sull’esultanza del brasiliano: “Gli ho detto che avrebbe dovuto esultare diversamente”.

In difesa di Prestianni, anche il Benfica, in mattinata, sul proprio profilo “x”, ha commentato: “Come dimostrano le immagini, data la distanza, i giocatori del Real Madrid non potevano aver sentito ciò che stavano dicendo di aver sentito”.

La risposta di Mbappé all’allenatore portoghese

Dopo la conferenza stampa di José Mourinho, non è tardata ad arrivare la risposta di Kylian Mbappé sul suo profilo x in difesa del suo compagno di squadra.

L’attaccante francese ha commentato: “Balla Vini e per favore non fermarti mai. Non potranno mai dirci cosa possiamo fare e cosa no”.