Mbappé: “Sono molto severo con me stesso, più di molte altre persone”

Dalla salute mentale alla motivazione personale: le parole di Kylian Mbappé a L’Équipe.

Kylian Mbappé si racconta ai microfoni de L’Équipe. Questa volta toccando però la sfera privata, parlando dell’importanza dei sentimenti e di come poterli esprimere anche nel suo lavoro.

“Il fallimento, io, non ho mai voluto accettarlo, quindi non mi dà fastidio che me lo si rimproveri. Sono molto severo con me stesso, più di quanto lo siano la maggior parte delle persone, quindi sono molto tranquillo su questo“, ha esordito.

Si passa poi anche al tema della salute mentale: “Il problema complesso è che la gente non accetta questo. Non lo devi mostrare. Pogačar non l’ha detto all’inizio, l’ha detto quando ha vinto. Se lo avesse detto all’inizio, sarebbe stato massacrato, eppure è la stessa emozione. Ha aspettato un contesto ultra favorevole, quasi il picco della vittoria, per dirlo“.

E infine ha concluso: “Se vinco il Mondiale, venite tre giorni dopo a intervistarmi, posso dirlo. Sei praticamente intoccabile, a quel punto. Perdi una partita, dici che sei stanco, ti rispondono che lo dici perché sei stato scarso. Non cambia nulla se ero già così prima della partita“.