Mbappé vs Haaland, missione ottavi: i numeri a confronto

Mbappé e Haaland si affrontano in una sfida cruciale per il cammino in Champions League

Due tra i talenti più cristallini della nuova generazione si trovano a confronto per la seconda volta in appena otto giorni. Il contesto è il migliore possibile, in ballo c’è la qualificazione agli ottavi di Champions League.

King Kong contro Godzilla, Harry Potter contro Voldemort, Nadal contro Federer e in ambito calcistico (ovviamente) Messi contro Ronaldo. Le dualità che hanno segnato la cultura, sportiva e non, sono innumerevoli.

In primo piano, adesso, ci sono Kylian Mbappé e Erling Braut Haaland. Francia e Norvegia a confronto. Talento cristallino e velocità da una parte, macchina da gol spietata dall’altra.

La cornice è a tratti ineguagliabile. Dopo il 2-3 dei blancos all’Etihad, il tempio del calcio spagnolo è pronto ad accogliere le due squadre: si gioca al Bernabeu. Pep affronta i suoi nemici di sempre e va alla ricerca di quella vittoria che, in casa del Real Madrid, gli manca dal 26 febbraio 2020.

Mbappé vs Mbappé: numeri a confronto

Due bacheche già stracolme di trofei per due attaccanti tanto simili quanto diversi. Quello che accomuna Kylian Mbappé e Erling Haaland, però, è di sicuro il fiuto del gol. Esattamente 567 gol e 180 assist in tutte le competizioni dall’inizio della loro carriera (736 partite).

Con due precedenti a favore del francese (prima con il PSG e ora con il Real), i due si affrontano di nuovo: in palio c’è la qualificazione agli ottavi. Ma come stanno “realizzativamente” i due attaccanti? Mbappé alla prima stagione con i Blancos ha finora messo a segno 21 gol e 3 assist in 31 presenze. Haaland, invece, continua a macinare dati incredibili con 27 gol e 3 assist in 34 apparizioni.

L’incredibile 3-2 dell’andata è già in archivio, i due attaccanti dovranno dimostrare di saper essere fattori determinanti. In Champions 52 gol in 82 presenze per Mbappé, addirittura 49 in 48 presenze per il norvegese. I presupposti per una sfida epocale ci sono: riusciranno i due marziani a mettere la loro firma? Non resta che attendere e godersi il match.

