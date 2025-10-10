Il top player del Real Madrid si è fatto male con la Nazionale. Il giocatore ha chiesto il cambio e ha abbandonato il campo in anticipo

Si ferma Kylian Mbappé. L’attaccante del Real Madrid ha lasciato il campo a pochi minuti dalla fine di Francia-Azerbaigian a causa di un infortunio alla caviglia.

Il classe ’98 aveva aperto la serata della Nazionale di Deschamps, segnando il gol del momentaneo 1-0 pochi minuti prima rispetto alla fine del primo tempo.

Nel post-partita, il CT ha commentato l’infortunio del suo numero 10: “È la stessa caviglia dove si è fatto male. Il dolore diminuisce quando riposa. In una partita i contatti sono inevitabili“.

Al posto dell’ex PSG è entrato Florian Thauvin, che ha subito trovato il gol per il definitivo 3-0 della Francia. Per l’ex attaccante dell’Udinese si tratta del secondo gol in Nazionale, il primo era arrivato nel maggio 2019 contro Andorra.